世界盃資格賽》內馬爾踢破僵局 巴西大勝厄瓜多（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃南美區資格賽第7輪，巴西客場挑戰厄瓜多。上半場雙方互交白卷。下半場，耶蘇斯（Gabriel Jesus）為巴西贏得12碼罰球，內馬爾（Neymar Jr.）主罰破門打破僵局，隨後耶蘇斯梅開二度。終場巴西以3：0力克主場的厄瓜多。

耶蘇斯（左）與內馬爾（右）開心慶祝進球。（法新社）

南美區資格賽前4名直接晉級2018年世界盃，​​第5名將與大洋洲冠軍球隊進行晉級附加賽，因此巴西必須贏球提升排名。今夏百年美洲盃小組賽出局後，提特（Tite）接替鄧加（Dunga）成為巴西隊新總教練，他也希望在執教首場正式比賽中獲勝。

第72分鐘，耶蘇斯反搶成功形成單刀，厄瓜多守門員多明格斯（Alexander Dominguez）出擊，將耶蘇斯撲倒在地。裁判吹罰12碼球，並出示黃牌。內馬爾主罰破門，為巴西打破僵局，比數變成1：0。

第76分鐘，帕雷德斯（Juan Carlos Paredes）正面鏟倒奧古斯托（Renato Augusto），裁判出示他這場比賽的第2張黃牌，2黃變1紅，帕雷德斯被罰出場。厄瓜多只能以10人繼續比賽。

巴西取得重要的一勝。（美聯社）

第87分鐘，巴西獲得角球機會，馬塞洛（Marcelo）底線傳中倒門前，耶蘇斯外腳背將球踢進，比數變成2：0。第92分鐘，巴西再度得到機會，內馬爾左路傳中，耶蘇斯中路拿球轉身射門得手。終場巴西以3：0大勝厄瓜多。