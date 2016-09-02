宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6

台灣女將徐薇淩。（資料照，今日美國）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將徐薇淩，今天在加拿大安大略省舉行的宏利人壽LPGA菁英賽首回合，以68桿完賽，暫以兩桿之差並列第6。

徐薇淩這回合打出5個博蒂，只有1個柏忌，她在3桿短洞抓到3隻小鳥，只花了26次推桿，可惜5桿長洞只抓到1個博蒂。

目前領先者是南韓崔琦拉，今天她繳出66桿，暫以1桿之差領先。瑞典的霍姆奎絲特、美國蘭恩、西班牙慕諾絲和南韓田仁智同以67桿並列第2。

同場出賽的台灣女將李旻今天打出71桿，暫時並列53名。曾雅妮花了73桿，目前並列97名。程思嘉繳出76桿。