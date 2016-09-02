U18》奧會模式不得持旗？體育署官網打臉棒協

〔體育中心／綜合報導〕亞洲青棒錦標賽8月31日晚間爆發球迷與棒協人員的衝突，數名靜宜大學的球迷在看台上高舉「台灣就是台灣」的布條，遭棒協工作人員扯下，雙方爆發肢體衝突引發軒然大波，受害的學生昨天提告，棒協除向球迷致歉外，還強調所有的國際賽都須遵守國際奧會的相關規定。

根據教育部體育署官網指出，「奧會模式僅限於與運動競技有關的場合內，效力並不及於觀眾席及觀眾本身」，意即在國內舉辦正式國際綜合性賽會或錦標賽，觀眾席上觀眾只要不干擾比賽進行，主辦單位無權干涉觀眾，可以持國旗，且體育屬官網中並未禁止觀眾所持旗幟的種類。

棒協昨天則聲明，由於大學生在場內所持的為政治性標語，根據國際奧會規定在場內不能從事政治活動，且主辦單位於入口處皆設有告示牌提醒球迷，才會上前制止要求將標語收起來。

教育部體育署明定奧會模式規定。（取自教育部官網）