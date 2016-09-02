世界盃資格賽》梅西回歸首戰 漂亮射門助阿根廷勝烏拉圭 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2018年俄羅斯世界盃南美區資格賽第7輪繼續進行，阿根廷在主場迎戰強敵烏拉圭。上半場梅西（Lionel Messi）破門，但半場結束前迪巴拉（Paulo Dybala）得到單場第2黃變1紅被罰下場，下半場兩隊都沒進球。終場阿根廷以1：0力克烏拉圭，暫時升上資格賽榜首。

梅西（左）踢進全場唯一進球。（美聯社）

阿根廷在前6輪比賽取得3勝2和1敗的戰績，位居第3名。烏拉圭賽前則以4勝1和1敗位居第1名，梅西與巴薩隊友蘇亞雷斯的對決也是本場比賽焦點。

上半場比賽中，兩隊都有不少進攻機會，梅西在第8分鐘的自由球踢到人牆上、第31分鐘阿根廷前場快攻，迪馬利亞（Angel Di Maria）傳給迪巴拉，迪巴拉遠射可惜沒進。第33分鐘，烏拉圭獲得自由球，蘇亞雷斯直接射門被羅梅羅（Sergio Romero）撲掉。第39分鐘，梅西凌空抽射被戈丁（Diego Godin）擋出底線。

蘇亞雷斯（左）遭巴薩隊友馬斯切拉諾（右）等人的嚴防。（法新社）

第43分鐘，梅西禁區前拿球轉身起左腳低射，球彈到希梅內斯（Raul Jimenez）腿上變向，穆斯萊拉（Fernando Muslera）撲救不及。上半場傷停補時階段，迪巴拉搶球時犯規，吃到第2張黃牌被罰下場。半場結束，阿根廷靠著梅西進球以1球領先。

下半場比賽，阿根廷在第51分鐘獲得右側靠近邊線位置的自由球，梅西直接吊射球門遠角，不過被穆斯萊拉單掌把球托出底線。第55分鐘羅梅羅接高球失誤脫手，差點被卡瓦尼（Edinson Cavini）撿漏破門。比賽最後關頭，烏拉圭沒能組織攻勢，終場阿根廷以1：0力克烏拉圭，升上資格賽榜首。