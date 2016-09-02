NBA》扛籃網主控 林書豪苦練基本功
2016/09/02 09:53
〔體育中心／綜合報導〕林書豪新球季將扛下籃網先發主控重擔，休賽期間了苦練投射能力外，他昨天在個人instagram上PO出勤練運球基本功的照片，希望以最佳狀態來迎接新賽季。
林書豪今夏進行特訓，首要目標就是提升跳投能力，像是定點三分、運球急停三分、中距離跳投、單打跳投等等，希望藉此增加跳投穩定性。而他也相當重視運球基本功，希望能讓自己提高到另一個層次。
林書豪曾透露他喜歡在體育館埋頭苦練，設定目標後就往前衝，期望能在最後看到成效。
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