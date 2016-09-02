中職》超越威納斯、高國輝指日可待 王柏融將破2大紀錄
2016/09/02 10:41
Lamigo桃猿王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融目前以4成19的打擊率暫居打擊王，除了有望挑戰中職史上首位「四割男」，而如今也有機會打破聯盟兩大紀錄。
王柏融昨天在義大一役中，5打數3安打，單季安打數累積至161支，很有機會能打破前興農牛洋將威納斯2009年締造的單季176支安打紀錄，甚至更有機會挑戰史無前例的200安。
去年高國輝累積107得分為聯盟紀錄，如今王柏融得分已達100分，破紀錄指日可待。
相關新聞
- 中職》林哲瑄回傳球太準 一次丟中2個人（影音）
- 中職運彩1680 一起看棒球一路發（9/1賽果）
- 中職》蔣智賢史上最快單季30轟 全壘打、打點聯盟第一
- 中職》林泓育今打擊率爬上4成 聯盟本季第3人
- 中職》詹子賢生涯首轟出爐 有鬆一口氣的感覺
推薦新聞
-
第25屆亞俱盃籃球賽 璞園將挑戰強敵伊朗2016/09/02 12:18
-
HBL》高雄巨蛋成複賽新聖地 暫不考慮憑票入場2016/09/02 11:34
-
中職》超越威納斯、高國輝指日可待 王柏融將破2大紀錄2016/09/02 10:41
-
世界盃資格賽》內馬爾踢破僵局 巴西大勝厄瓜多（影音）2016/09/02 09:21
-
MLB》建仔昨進傷兵 終結者戴維斯歸隊救火2016/09/02 08:34