中職》超越威納斯、高國輝指日可待 王柏融將破2大紀錄

2016/09/02 10:41

Lamigo桃猿王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿「大王」王柏融目前以4成19的打擊率暫居打擊王，除了有望挑戰中職史上首位「四割男」，而如今也有機會打破聯盟兩大紀錄。

王柏融昨天在義大一役中，5打數3安打，單季安打數累積至161支，很有機會能打破前興農牛洋將威納斯2009年締造的單季176支安打紀錄，甚至更有機會挑戰史無前例的200安。

去年高國輝累積107得分為聯盟紀錄，如今王柏融得分已達100分，破紀錄指日可待。

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