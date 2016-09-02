HBL》高雄巨蛋成複賽新聖地 暫不考慮憑票入場
2016/09/02 11:34
HBL12強複賽場地將由高雄中學移師至高雄巨蛋（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者林宗偉／台北報導〕105學年度的HBL新球季有新風貌，12強複賽場地將由高雄中學移師至高雄巨蛋，資格賽場地首度前進苗栗，在苗栗巨蛋及大倫國中體育館同時開打，預賽目前則傾向繼續在台北體育館舉行。
12強複賽過去多年都在高雄中學舉行，只是由於場館老舊難升級，在HBL人氣一年比一年火燙狀況下，高中體總早就不斷物色更適合的場館。
高中體總競賽組組長謝志成表示，以往複賽就是在雄中，「但這幾年它的硬體設備比較老舊，容納數也沒那麼多，高市教育局建議有高雄巨蛋這麼好的場館，為何不考慮？」
高雄巨蛋觀眾席有15000席，與近兩年決賽場地的台北小巨蛋都是可容納上萬人的場館，屆時是否會如決賽一樣憑免費票券入場？謝志成表示，先前雄中體育館也不過能容納2千人，目前預估複賽觀戰人數不會如決賽狂熱，暫時不考慮製作入場券，但現場出現人潮，仍會進行管控。
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