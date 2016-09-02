奧運》舉重金牌許淑淨拜訪王金平 王讚台灣之光

前立法院長王金平（左）接見里約奧運舉重金牌選手許淑淨（右）等人，王金平觀賞展示許淑淨金牌。（記者王藝菘攝）

［記者彭琬馨／台北報導］剛在巴西奧運拿下舉重金牌的台灣選手許淑淨，上午和教練一夥人到立法院拜會前院長王金平。王一見到許淑淨就連聲道賀，還配合掛上剛出爐的金牌，強調這是「無價之寶」，最後更俏皮學起許淑淨舉重模樣，稱讚她能在比賽中替台灣拿下兩面金牌，「真是台灣之光」。

許淑淨過去曾在多個場合與王金平碰面，她說，王院長經常鼓勵她，這次特別帶了紀念郵票感謝王院長。同行的舉重協會理事長張朝國表示，回國第一站就來拜訪王院長，因為院長過去對體育賽事發展幫助很大，是真正關心體育發展，「一定要來感謝院長對國人的照顧跟付出」；教練蔡溫義也說，許淑淨能在這次奧運中拿下金牌，就是學習院長待人處事的「沉著」態度。

前立法院長王金平（左）接見里約奧運舉重金牌選手許淑淨（右）等人，王金平戴上金牌展示。（記者王藝菘攝）

身為中華奧會最高顧問的王金平也透漏，為培育更多優秀的體育選手，政府已經決定將明年體育署預算由85億增加到115億，期待藉由經費提升，能讓更多好手從兒童時期就奠定良好基礎，未來有具體計畫再向社會報告。