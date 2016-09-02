美網》詹詠然冒雨2連勝 混雙開張晉16強

詹詠然（右）與塞爾維亞老將王辛蒙尼奇混雙開胡晉16強，大詹也笑納單日2連勝。（劉雪貞提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管紐約當地下起大雨，詹詠然堅持到底調整得宜，與妹妹詹皓晴靜候2小時搶下2016美網大滿貫女雙首勝，又苦等約6小時才在混雙上陣，大詹與塞爾維亞老將王辛蒙尼奇（Nenad Zimonjic）聯手以6：0、6：7（4：7）、10：4氣走美國地主外卡奧汀（Melanie Oudin）／克魯格（Mitchell Krueger），同樣開胡挺進16強，大詹也笑納單日2連勝。

詹詠然／辛蒙尼奇榮膺混雙第5種子，開賽氣勢如虹，連3局破發横掃首盤到手，不過東道主人馬未受「吞蛋」影響，自家球迷助威下頑抗到底，次盤2度互破緊咬，戰線拉進搶7更後來居上，硬是扳回一城。

所幸「超級搶10」詹／辛及時回穩，前後排施壓逼迫對手失誤連連，總算有驚無險贏得遲來的勝利，也讓剛過27歲生日的大詹笑開懷，頻呼：「好累，但是很值得，謝謝球迷朋友支持。」

詹詠然（右）的搭檔辛蒙尼奇已為人父，子女特地趕赴現場加油。（劉雪貞提供）