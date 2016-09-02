第25屆亞俱盃籃球賽 璞園將挑戰強敵伊朗

〔體育中心／綜合報導〕第25屆亞洲籃球俱樂部冠軍盃（2016 FIBA Asia Champions Cup）抽籤儀式，昨天在中國湖南郴州舉行。代表台灣出戰的璞園建築剛好是最後一支籤，自動被分在A組。本次賽事將於10月8日到16日在中國湖南省郴州體育中心進行。

璞園將碰上實力強勁的對手。（取自璞園籃球隊FB）

這項賽事是由亞洲籃球聯會（FIBA Asia）主辦，與國家隊亞錦賽同樣屬於最高水準的大賽。自1981年起已經舉辦24屆。今年共有10支球隊參賽。按照規則，10支球隊被分成2組，先抽出8支球隊，再由主辦國的新疆廣匯選擇進入哪一組。

在新疆隊做出選擇前，A組有伊朗的石油化工、黎巴嫩的阿爾利迪亞、印度的ONGC、卡達的阿爾雷恩；B組則有伊拉克的艾爾索達、哈薩克的阿特勞飛豹、馬來西亞的猛龍、阿拉伯聯合大公國的阿爾阿赫利。因此新疆選擇B組。台灣的璞園建築則是最後一支籤，被自動分到A組。

小組預賽之後，每組前4名的球隊將晉級淘汰賽。進入淘汰賽的8支球隊將進行交叉對決，直到冠軍出爐。沒有進入4強的4支球隊將進行排名賽。