MLB》Z魔神重返前東家？道奇有意找回葛蘭基
2016/09/02 12:33
葛蘭基。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕賽揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）季初以6年2億650萬美元（約台幣68億）天價合約離開道奇改披響尾蛇戰袍，不過《FOX》權威記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，道奇仍對葛蘭基念念不忘，探詢交易的可能性。
羅森索指出，雖然道奇表態有興趣交易葛蘭基，但這筆交易可能會被響尾蛇打槍，不過依據羅森索的觀察，兩隊有可能在球季結束後可能會對此再談一次。
32歲的葛蘭基上季與道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）組成史上最強左右護法，單季繳出19勝3敗的佳績，防禦率（1.66）與每局被上壘率（0.84）皆是大聯盟最佳，並獲國聯賽揚票選第2名，僅次於小熊隊阿里耶塔（Jake Arrieta）。球季結束他選擇跳出合約，投身自由市場，最後以6年2億650萬美元天價合約與響尾蛇簽約，平均年薪近3442萬美元（約11億台幣），成為聯盟最高薪的球員。
不過轉隊表現不符身價，雖然帳面上有12勝4敗，但防禦率高達4.17，與上季表現大相逕庭。
相關新聞
- MLB》建仔進傷兵名單後 皇家強力左投將回歸
- MLB》建仔昨進傷兵 終結者戴維斯歸隊救火
- MLB》王建民進傷兵名單 經紀公司臉書回應
- MLB》天使主場贏球 楚奧特賽後驚傳車禍
- MLB》42歲朗神超美技 沒收葛蘭德森的全壘打（影音）
推薦新聞
-
中信女子公開賽》最後4洞狂飆 盧曉晴衝上第22016/09/02 14:00
-
第25屆亞俱盃籃球賽 璞園將挑戰強敵伊朗2016/09/02 12:18
-
美網》詹詠然冒雨2連勝 混雙開張晉16強2016/09/02 12:14
-
HBL》高雄巨蛋成複賽新聖地 暫不考慮憑票入場2016/09/02 11:34
-
中職》超越威納斯、高國輝指日可待 王柏融將破2大紀錄2016/09/02 10:41