MLB》Z魔神重返前東家？道奇有意找回葛蘭基

葛蘭基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽揚強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）季初以6年2億650萬美元（約台幣68億）天價合約離開道奇改披響尾蛇戰袍，不過《FOX》權威記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，道奇仍對葛蘭基念念不忘，探詢交易的可能性。

羅森索指出，雖然道奇表態有興趣交易葛蘭基，但這筆交易可能會被響尾蛇打槍，不過依據羅森索的觀察，兩隊有可能在球季結束後可能會對此再談一次。

32歲的葛蘭基上季與道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）組成史上最強左右護法，單季繳出19勝3敗的佳績，防禦率（1.66）與每局被上壘率（0.84）皆是大聯盟最佳，並獲國聯賽揚票選第2名，僅次於小熊隊阿里耶塔（Jake Arrieta）。球季結束他選擇跳出合約，投身自由市場，最後以6年2億650萬美元天價合約與響尾蛇簽約，平均年薪近3442萬美元（約11億台幣），成為聯盟最高薪的球員。

不過轉隊表現不符身價，雖然帳面上有12勝4敗，但防禦率高達4.17，與上季表現大相逕庭。