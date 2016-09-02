MLB》陳偉殷明投模擬賽 最快9月中歸隊
2016/09/02 14:02
陳偉殷明天將投模擬賽。（資料照，特派記者郭羿婕攝）
〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷7月底因左手肘部扭傷24日被放進15天傷兵名單，近日展開復健，明天將在小聯盟投模擬賽，預計最快9月中旬歸隊。
陳偉殷復原狀況樂觀，8月25日首度進牛棚練投20球快速球，結束後手肘未出現疼痛的狀況，隔幾日再練投變化球也未出現異狀，馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，殷仔目前狀況很好，雖然他現在手肘並無異狀，但仍要持續觀察。
陳偉殷預計最快9月中旬重返大聯盟投手丘，球團也希望殷仔能在關鍵時刻歸隊，一起力拚季後賽門票。
相關新聞
- MLB》Z魔神重返前東家？道奇有意找回葛蘭基
- MLB》建仔進傷兵名單後 皇家強力左投將回歸
- MLB》建仔昨進傷兵 終結者戴維斯歸隊救火
- MLB》王建民進傷兵名單 經紀公司臉書回應
- MLB》天使主場贏球 楚奧特賽後驚傳車禍
推薦新聞
-
中職主題曲「我們的歌」MV首播 KTV唱的到喔2016/09/02 14:52
-
MLB》皇家牛棚寫紀錄 建仔與隊友開心合影2016/09/02 14:42
-
美網》天后碧昂絲當啦啦隊 小威大滿貫306勝史上第12016/09/02 14:40
-
中信女子公開賽》最後4洞狂飆 盧曉晴衝上第22016/09/02 14:00
-
第25屆亞俱盃籃球賽 璞園將挑戰強敵伊朗2016/09/02 12:18