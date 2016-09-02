MLB》陳偉殷明投模擬賽 最快9月中歸隊

2016/09/02 14:02

陳偉殷明天將投模擬賽。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

〔記者張浩群／綜合報導〕馬林魚台灣左投陳偉殷7月底因左手肘部扭傷24日被放進15天傷兵名單，近日展開復健，明天將在小聯盟投模擬賽，預計最快9月中旬歸隊。

陳偉殷復原狀況樂觀，8月25日首度進牛棚練投20球快速球，結束後手肘未出現疼痛的狀況，隔幾日再練投變化球也未出現異狀馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，殷仔目前狀況很好，雖然他現在手肘並無異狀，但仍要持續觀察。

陳偉殷預計最快9月中旬重返大聯盟投手丘，球團也希望殷仔能在關鍵時刻歸隊，一起力拚季後賽門票。

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