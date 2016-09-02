NBA》 傷心事被消費 魏德不爽暗批川普
2016/09/02 13:54
〔體育中心／綜合報導〕公牛隊球星魏德（Dwyane Wade）日前接受ABC電視台採訪時表示，他對於總統候選人川普（Donald Trump）消費意外身亡表妹的言論相當反感，不想讓自己的家人被別人用來謀取政治利益。
川普（左）與魏德（右）。（取自網路）
上週，魏德32歲的表妹在街上被開槍誤殺，不治身亡。後來川普在推特上寫：「魏德的表妹在芝加哥與她的孩子走在街上被槍殺，就像我一直說的那樣，非裔美國人會投票給我的！」、「關於Nykea的死，我為魏德與他的家人哀悼，並為他們祈禱。」
魏德表示：「我很感謝能有機會在ESPY頒獎典禮發表演說，但另一方面，我還是覺得情況很糟。因為我的家人在面對那些問題，芝加哥這座城市也在面對這樣的問題，這一切看起來正在被有心人利用，以謀取政治利益。」
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