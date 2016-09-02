MLB》皇家牛棚寫紀錄 建仔與隊友開心合影
2016/09/02 14:42
王建民與牛棚隊友合影。（取自皇家官方推特）
〔體育中心／綜合報導〕皇家牛棚投手本季聯手締造41.1局無失分的隊史紀錄，身為陣中一員的王建民，也與隊友一同享有這份榮耀，與牛棚戰友一起合影紀錄下這難得的時刻。
皇家官方推特上傳照片慶祝牛棚投手打破隊史紀錄，陣中牛棚投手在球場合影，王建民站中間，前中職洋投彼得（Peter Moylan）則在建仔右方，208公分巨投楊恩（Chris Young）站在王建民左方，身材顯然高人一等。
照片中還有賀雷拉（Kelvin Herrera）、索利亞（Joakim Soria）、佛林（Brian Flynn）史壯姆（Matt Strahm）、基伊（Dillon Gee）等人，每人手上都握著寫上「41 1/3」的球，為刷新隊史紀錄留下紀念。
在皇家41.1局無失分紀錄中，王建民分別貢獻3場比賽，合計5局無失分，但建仔昨天因傷被放進傷兵名單，最快9月中才能歸隊。
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