中信女子公開賽》最後4洞狂飆 盧曉晴衝上第2

〔記者趙新天／桃園報導〕台灣女將盧曉晴今天下午打完中國信託女子公開賽第2回合，她以65桿完賽，總計138桿，目前衝上並列第2。

盧曉晴今天表現比昨天好多了，尤其最後4洞打下兩個博蒂、1個老鷹，賺進4桿，是她排名躍升的關鍵。

最後1洞5桿長洞，距離500碼，她開球之後，第2桿剩220碼到旗桿，她拿3號混種桿攻向果嶺，球落地後彈跳上果嶺，停在洞旁4呎，盧曉晴順利推進老鷹，排名也因此上升了37席。

她表示，今天鐵桿打得不錯，但前9洞推桿還是力道不足。進入後9洞她就提醒自己推用力一點，感覺好多了。

目前她以低於標準桿6桿躍升至並列第2，和中國選手張維維一樣。張維維目前打完12洞。

跟張維維同組的泰國選手薩萊朋，今天超水準演出，前9洞只花30桿，打完12洞共賺了8個博蒂，總計低於標準桿11桿，已拉大領先差距。

中國信託女子公開賽第2回合，盧曉晴在第8洞推進博蒂。（記者趙新天攝）

盧曉晴在中國信託女子公開賽第2回合打出65桿。（記者趙新天攝）

中國信託女子公開賽第2回合，泰國選手薩萊朋火力全開。（記者趙新天攝）