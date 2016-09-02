美網》天后碧昂絲當啦啦隊 小威大滿貫306勝史上第1

小威廉斯生涯第306場大滿貫勝利到手。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕地主女單頭號種子小威廉絲（Serena Williams）強轟13記愛司，兩個6：3橫掃美籍台裔對手金久慈，安抵美網女單32強，生涯第306場大滿貫勝利到手，也追平「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）並列女網史上第1，而流行樂天后碧昂絲（Beyonce）就和丈夫傑斯（Jay-Z）場邊觀戰，親眼見證好友小威締造歷史記錄。

不老小威坐擁大滿貫女單22冠，已與「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）比肩頂立網壇之巔，本月就滿35歲的現任世界球后還不滿足，儘管此役只掉區區6局、65分鐘內笑納大滿貫第306勝，場中這位頭號種子仍頻頻搖頭自責，「我今天犯了不少錯誤，沒有打的很順。」揮別肩傷陰霾的小威賽後說：「還好碧昂絲和傑斯就在觀眾席上，有好朋友看球總能讓人開心。」尤其中央球場因雨關上頂棚，現場加油音量變得更加大聲，自嘲怕吵的東道主球星說：「真的超級無敵響亮，希望我能儘快適應。」

碧昂絲與老公JAY-Z到場觀賽。（美聯社）

小威第3輪遇上世界排名47的瑞典對手拉森（Johanna Larsson），再贏球就追平瑞士傳奇球星費德爾（Roger Federer）所保持的公開年代大滿貫最多307勝障礙。