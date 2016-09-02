NBA》侄子出生 林書豪用新髮型送上祝福 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天更新自己的Instagram，發表自己的最新髮型。他也在短片旁邊留言：「傑登（上帝已在垂聽）彼得（磐石教堂）林（最酷的姓），這個髮型送給我剛出生的侄子！願你信奉耶穌，就像你的中間名'聖彼特'一樣能走在水面上，當然還有我的髮型哈哈 #驕傲的叔叔#髮型比賽」

林書豪。（取自影片）