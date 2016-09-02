NBA》侄子出生 林書豪用新髮型送上祝福 （影音）
2016/09/02 14:40
〔體育中心／綜合報導〕林書豪今天更新自己的Instagram，發表自己的最新髮型。他也在短片旁邊留言：「傑登（上帝已在垂聽）彼得（磐石教堂）林（最酷的姓），這個髮型送給我剛出生的侄子！願你信奉耶穌，就像你的中間名'聖彼特'一樣能走在水面上，當然還有我的髮型哈哈 #驕傲的叔叔#髮型比賽」
林書豪。（取自影片）
相關新聞
- NBA》「雙J合體」 林書豪客串周杰倫MV超搶鏡
- NBA》易建聯加盟紫金大軍 林書豪發文祝賀
- NBA》林書豪力求蛻變 今夏苦練跳投技巧
- NBA》季後苦練跳投 林書豪盼提升比賽層次
- NBA》籃網熱身賽程曝光 林書豪將重返尼克主場
推薦新聞
-
極限》台灣滑板一哥一姊 瞄準東京奧運（影音）2016/09/02 15:42
-
MLB》皇家牛棚寫紀錄 建仔與隊友開心合影2016/09/02 14:42
-
NBA》侄子出生 林書豪用新髮型送上祝福 （影音）2016/09/02 14:40
-
中信女子公開賽》最後4洞狂飆 盧曉晴衝上第22016/09/02 14:00
-
布條事件》開直播迎戰網友 丁元凱：號召5千人進場舉標語2016/09/02 13:36