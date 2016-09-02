中職主題曲「我們的歌」MV首播 KTV唱的到喔

中華職棒年度歌曲〈我們的歌〉。（中職提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒大聯盟與獨立樂團「TRASH」合作推出職棒27年年度歌曲〈我們的歌〉，自7月的全壘打大賽首播以來，已傳唱各個球場，日前也在各大數位音樂平台上架，搖滾曲風搭配熱血概念形成相當大的迴響。而TRASH精心製作的〈我們的歌〉MV也將在今（2）日兩地例行賽賽前於CPBLTV進行全球大首播。

這首以熱血、勇氣與堅持為概念製作的〈我們的歌〉，是一首屬於所有球員、球迷甚至所有人的歌曲，在全壘打大賽首播後，除了各地球賽現場，也有相當多管道可以聽到這首歌，像是中職官網頁面（http://www.cpbl.com.tw/2016_music/），413期8月號《職業棒球》雜誌也於7-ELEVEn超商通路隨書附贈單曲EP；日前也在KKBOX、iTunesSpotify等數位音樂平台上架。

除此之外，TRASH精心拍攝並結合中職27年比賽畫面與歷年封王精彩鏡頭所剪輯的MV也已經完成，今天配合主場賽前活動，CPBLTV桃園場賽事將提前開播，17時50分先進行〈我們的歌〉MV全球大首播，緊接著直播Lamigo「阿迷趴」賽前活動；另一地在新莊的賽事也將在18時20分播放MV，歡迎球迷朋友提前鎖定CPBLTV。MV首播後將上傳「CPBL中華職棒」及「TRASH」粉絲專頁，之後也會在KTV上架，歡迎球迷朋友揪團大聲歡唱， HIGH翻全包廂。

搖滾樂團TRASH由主唱阿夜、吉他手頤原、鼓手金魁剛和貝斯手博文所組成，去年曾以專輯《歸零》入圍第26屆金曲獎最佳樂團。近年來TRASH於創作音樂之餘也開始對棒球產生興趣，特別是吉他手頤原本來就是球迷，經常會帶著團員一同進場支持中華職棒。

棒球場上的熱血激昂讓TRASH很有感觸，想寫一首屬於大家的歌，可以振奮人心，並且讓人在面對難關時不要害怕、獲得力量的一首歌，於是創作出〈我們的歌〉。主唱阿夜指出，整首歌的歌詞簡單而不花俏，很符合現實生活的經歷，其中他覺得最有感覺得的一句詞是「你就是最閃耀的靈魂」，「因為每個人都很重要，都是最特別的人，所以遇到困難時絕對不要氣餒。」