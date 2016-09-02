極限》台灣滑板一哥一姊 瞄準東京奧運（影音）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台北國際極限PK大賽明、後兩天於台北市極限運動訓練中心登場，東京奧運將滑板運動列入正式種類，台灣滑板好手齊聚一堂，準備爭奪國內積分，放眼四年後，五環最高殿堂。

小時候主修鋼琴、聲樂的滑板一姊張郁婷從13年前接觸滑板運動，一試就愛上，四年前曾因粉碎性骨折停擺，但她堅持就算撐著拐杖也要到場看比賽，傷口復原後，她再度回到滑板懷抱，曾經代表台灣參加亞洲極限大賽，她得知滑板列入奧運項目，開始以五環為目標。

滑板一姊張郁婷。（記者卓佳萍攝）

一般滑板賽事沒有分性別，奧運則劃分為男、女子組，張郁婷分析，這樣更有機會爭取好成績。

台北市極限運動訓練中心五月完工，張郁婷表示，以前訓練時，只能在公園找空地，還可能遇到警察開罰單或影響民眾，現在有場地當然比較好，亞洲其他國家還有「海綿池」安全措施，希望未來能有更完善規劃。

滑板一姊張郁婷。（記者卓佳萍攝）

台灣滑板一姊張郁婷。（記者卓佳萍攝）

7月在北京鳥巢體育場出賽的陳俊安，勇奪北京國際滑板大賽冠軍，他表示，比賽氣氛很棒，上個月則是在內蒙古沙漠中競賽，非常酷。

25歲的陳俊安出國比賽經費都是自籌，現職在3C配件中盤商工作，薪水就是他的出國機票錢，「一切只能靠自己」，陳俊安出身苗栗，他回想起十歲剛開始滑板，沒有專業場地，只有停車場，自己找器具練習。

亞洲區競爭激烈，但陳俊安兩個月收下一冠一亞成績，過去也曾代表台灣參加過亞洲盃，2012年通過全國選拔，赴中國參加亞洲區資格賽，他以冠軍姿態到美國參加坦帕國際滑板大賽，與世界冠軍同場競技，陳俊安表示，場景永生難忘，可以近距離看到偶像，全場都是神人級的對手。

期許下一次再與世界級高手碰面，陳俊安也以東京奧運為目標邁進。

北京國際滑板大賽冠軍陳俊安示範。（記者卓佳萍攝）

台北市極限運動中心。（記者卓佳萍攝）