U23》台灣培訓隊赴日交流 正式名單9月初公布
2016/09/02 16:38
台灣U23培訓隊投手呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）
〔體育中心／綜合報導〕為備戰今年10月28日墨西哥開打的U23世界盃棒球賽，台灣培訓隊將在9月14日至29日赴日和日職二軍東聯盟4支球隊進行13場交流賽，其中樂天率先公布18日至21日的賽程，除了9月18、19日不開放，其餘比賽皆為球迷俱樂部抽籤50組100名免費入場。
台灣培訓隊今年密集集訓，經過6月先後和日本讀賣巨人三軍、美國大學明星隊的交流賽，期間還有中職選秀，以及7月的哈連盃，最後是8月和U18的練習賽，陣容幾度更換，正式名單預計將在9月初公布。
相關新聞
- U23》台美交流最終戰 美強打對廖任磊、林安可印象深
- U23》結束哈連盃 培訓隊第三階段名單大風吹
- 哈連盃》黃子鵬7局好投 台灣完封庫拉索
- 哈連盃》台灣隊明啟程荷蘭 24人名單沒有中職球員
- U23》台美交流打不滿4局 成「傑尼獅」雙雄「引退賽」
推薦新聞
-
中職》陳鏞基、黃勝雄手傷休兵 郭阜林重返一軍2016/09/02 18:52
-
學生舉布條被撕 棒協：非政治性行為2016/09/02 18:40
-
U18》劉致榮先發抗韓 教練：期望變速球剋左2016/09/02 18:02
-
SBL》張宗憲3年約定富邦勇士 簽約金額是秘密2016/09/02 17:48
-
2016北區長春熱血傳承公開賽》職業名將盧建順 兩回合129桿奪冠2016/09/02 17:14