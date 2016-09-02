U23》台灣培訓隊赴日交流 正式名單9月初公布

台灣U23培訓隊投手呂彥青。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕為備戰今年10月28日墨西哥開打的U23世界盃棒球賽，台灣培訓隊將在9月14日至29日赴日和日職二軍東聯盟4支球隊進行13場交流賽，其中樂天率先公布18日至21日的賽程，除了9月18、19日不開放，其餘比賽皆為球迷俱樂部抽籤50組100名免費入場。

台灣培訓隊今年密集集訓，經過6月先後和日本讀賣巨人三軍、美國大學明星隊的交流賽，期間還有中職選秀，以及7月的哈連盃，最後是8月和U18的練習賽，陣容幾度更換，正式名單預計將在9月初公布。

【U23培訓隊與樂天交流賽賽程表】