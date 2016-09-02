NBA》好巧！歐尼爾撿到錢包 失主居然是他
2016/09/02 16:19
歐尼爾（左）撿到貝克漢（右）的皮夾。（取自貝克漢Instagram）
〔體育中心／綜合報導〕前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal ）日前度假時在飯店撿到皮夾，好心的想將東西歸還失主，結果打開一看，才發現原來皮夾的主人是他的好朋友「足球金童」貝克漢（David Beckham）。
據TMZ報導，歐尼爾錄製了一段影片，進行失物招領，「我走在路上看到一個東西，靠近一看才發現是錢包，當下覺得我應該要做對的事情，把錢包還給失主，打開一看才知道原來那是我好朋友貝克漢的錢包，裡頭還有很多信用卡，但我不相信其他人，所以我決定親自還給貝克漢，『David，歐尼爾在找你，我要把錢包還給你』。」
事後，貝克漢也上傳了張與歐尼爾的合照，並寫下，「貝克漢很樂意見到這大個子」。
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