中國信託女子公開賽》第2回合盧曉晴並列第3 薩萊朋134桿居領先

中國信託女子公開賽第2回合，盧曉晴打出65桿，以138桿並列第3。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／桃園報導〕年僅16歲的泰國女將薩萊朋，今天在中國信託女子公開賽第2回合，打下8個博蒂、1個柏忌的65桿，總計134桿躍居第1。台灣名將盧曉晴第2回合也打出65桿佳績，以138桿上升到並列第3。

薩萊朋出發時並列第3，這回合前11洞她打下8隻小鳥，快速衝上領先。一度領先5桿之多，不過，最後7洞她沒再進帳，還在第17洞吞下柏忌。

泰國年輕女將薩萊朋以134桿躍居領先。（記者趙新天攝）

暫居第2的是中國選手楊濤麗，這回合她以69桿完賽，總計137桿落後3桿。

較早出發的盧曉晴，昨天修正揮桿之後，今天鐵桿打得好多了，雖然前9洞推桿力道還是太軟，進入後9洞適時修正，後9洞只花30桿，尤其最後4洞賺回4桿，是排名大躍進的關鍵。她以138桿和馬來西亞好手潘恆、中國的張維維、石昱婷等人並列第3。

台灣年輕好陳宇茹今天以68桿完賽，總計139桿和南韓張素榮並列第7。葉欣寧和余珮琳則以140桿並列第9。

明天最後1回合決戰，將從上午8時40分在東方球場開賽，盧曉晴將在領先組，10時10分出發。

陳宇茹並列第7，是前兩回合台灣選手次佳的排名。（記者趙新天攝）

陳宇茹以139桿並列第7。（記者趙新天攝）

葉欣寧今天花了71桿。（記者趙新天攝）

余珮琳以140桿並列第9。（記者趙新天攝）