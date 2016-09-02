扯布條激怒網友 球迷揪圍棒協道歉

〔體育中心／綜合報導〕日前U18亞青賽有球迷進場舉「台灣就是台灣」布條遭棒協工作人員制止，雙方爆發肢體衝突，引起軒然大波，雖然棒協事後表達歉意，並表示將設專區供民眾表達訴求，仍難平球迷之憤，號召下週一早上10點包圍棒協，要棒協「出來面對」。

稍早有球迷於臉書舉辦活動，號召下週一（5日）上午10點包圍棒協，要求棒協理事長廖正井道歉下台。活動內容指出，「中華民國（台北？）棒球協會，引用國際奧會並不存在的規範，強行打壓台灣人民言論自由多年」，「中華棒協多年來強徵選手的福利金，剝削參賽選手的權益，罔顧體育精神，甚至高層還出言侮辱台灣拿下國際賽事冠軍子弟兵」，要求理事長廖正井下台，並進行棒協改革。

因發言引發網友撻伐的「熱血主播」丁元凱，中午也開直播與網友互動，表示今晚U18亞青賽台韓一戰號召5千人進場舉標語幫「中華隊」加油。