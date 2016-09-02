仰德集團長庚全國業餘公開賽 王偉祥、蔡雨達、周姿佑分組奪冠
2016/09/02 17:01
仰德集團董事長許育瑞（左）頒獎給仰德集團長庚全國業餘公開賽男A組冠軍王偉祥。（大會提供）
〔記者趙新天／桃園報導〕第7屆仰德集團長庚全國業餘公開賽，今在桃園長庚球場完成4回合激戰，高雄球場培訓選手王偉祥、淡水球場周姿佑都上演逆轉秀，分別贏得男A組、女子組冠軍。台北球場的蔡雨達則守住領先優勢，贏得男B組冠軍。3人都是首次贏得這場仰德業餘大賽。
賽後由仰德集團董事長許育瑞、長庚球場資深副總陳勝光，頒獎給各組前3名，男A組前3名依序為王偉祥（278桿），葉昱辰（281桿），蔡顓至（283桿）。男B組蔡雨達（279桿），廖煥鈞（284桿），蘇晉弘（293桿）。女子組周姿佑（299桿），蔡禕佳（301桿），周翊庭（302桿）。
許育瑞表示，仰德全國業餘公開賽已經進入第7年，明年起將擴大舉辦，邀請亞洲鄰近國家日本、韓國、泰國、泰國、新加坡、馬來西亞等國的業餘選手前來參賽，相互切磋學習。
男A組王偉祥今天出發時落後葉昱辰1桿，兩人一路纏鬥。第12洞戰況出現轉折，葉昱辰打par，王偉祥抓鳥取得1桿領先，此後他雖沒再進帳，但也沒多花掉桿數。最終王偉祥繳出66桿，葉昱辰70桿，王偉祥逆轉贏得男A組冠軍。
男B組蔡雨達今天出發時則帶著6桿領先優勢，最終他打出6鳥、1柏忌的67桿，以5桿勝差擊敗今天打出66桿的廖煥鈞，贏得男B組冠軍。
女子組周姿佑今天出發時落後蔡禕佳2桿，這回合打出72桿，蔡禕佳76桿，周姿佑逆轉贏得冠軍。
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