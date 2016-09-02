2016北區長春熱血傳承公開賽》職業名將盧建順 兩回合129桿奪冠

TSPGA副理事長黃勝吉（左）頒獎給冠軍得主盧建順。（大會提供）

〔記者趙新天／桃園報導〕2016北區長春熱血傳承公開賽，今天打完最後決戰，職業名將盧建順再寫單日最低桿65桿，以兩回合總計129桿，獲得冠軍，這是他今年的第3冠。

超級長春組謝敏男與許勝吉皆以148桿並列冠軍，76歲謝敏男也拿下今年第3冠，同時也是他職業生涯的第76勝。青少年組，周柏岳與黃至翊兩回合都是149桿平手，依大會規定，自今天的最後一洞依序往前比較桿數，最後周柏岳第17洞贏1桿，獲得冠軍。

盧建順此役再展神威，抓下8隻小鳥，僅有1個柏忌，以低於標準桿7桿的65桿輕鬆拿到冠軍，排第2的廖崧成相差7桿。

賽後盧建順表示，打的滿順的，情況與昨天幾乎一樣，但在第16洞果嶺出現3推，吞下唯一柏忌。