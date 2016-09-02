2016北區長春熱血傳承公開賽》職業名將盧建順 兩回合129桿奪冠
2016/09/02 17:14
TSPGA副理事長黃勝吉（左）頒獎給冠軍得主盧建順。（大會提供）
〔記者趙新天／桃園報導〕2016北區長春熱血傳承公開賽，今天打完最後決戰，職業名將盧建順再寫單日最低桿65桿，以兩回合總計129桿，獲得冠軍，這是他今年的第3冠。
超級長春組謝敏男與許勝吉皆以148桿並列冠軍，76歲謝敏男也拿下今年第3冠，同時也是他職業生涯的第76勝。青少年組，周柏岳與黃至翊兩回合都是149桿平手，依大會規定，自今天的最後一洞依序往前比較桿數，最後周柏岳第17洞贏1桿，獲得冠軍。
盧建順此役再展神威，抓下8隻小鳥，僅有1個柏忌，以低於標準桿7桿的65桿輕鬆拿到冠軍，排第2的廖崧成相差7桿。
賽後盧建順表示，打的滿順的，情況與昨天幾乎一樣，但在第16洞果嶺出現3推，吞下唯一柏忌。
相關新聞
- 仰德集團長庚全國業餘公開賽 王偉祥、蔡雨達、周姿佑分組奪冠
- 中國信託女子公開賽》第2回合盧曉晴並列第3 薩萊朋134桿居領先
- 中信女子公開賽》最後4洞狂飆 盧曉晴衝上第2
- 宏利人壽LPGA菁英賽》崔琦拉首回合暫居領先 徐薇淩並列第6
- 中國信託女子公開賽》楊濤麗、帕魯瑪暫領先 台將葉欣寧69桿並列第3
推薦新聞
-
U18》劉致榮先發抗韓 教練：期望變速球剋左2016/09/02 18:02
-
奧運》嘉勉台灣之光 奧會、彰銀頒加碼獎金1200萬2016/09/02 17:58
-
足球》小豬光榮引退 「最強門將」諾伊爾接班德國隊長2016/09/02 17:56
-
2016北區長春熱血傳承公開賽》職業名將盧建順 兩回合129桿奪冠2016/09/02 17:14
-
NBA》好巧！歐尼爾撿到錢包 失主居然是他2016/09/02 16:19