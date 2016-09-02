足球》小豬光榮引退 「最強門將」諾伊爾接班德國隊長

「小豬」舒維辛泰格從德國國家隊退休。（路透）

〔記者石毓琪／綜合報導〕德國隊在主場以2：0氣走芬蘭，送給「小豬」舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）最好的退休禮物，由門將諾伊爾（Manuel Neuer）接任新隊長。

舒維辛泰格繼2014世界盃奪冠後從前隊友拉姆接過隊長，但今年也隨拉姆腳步宣布從國家隊退休，昨日德芬戰是他第121次代表德國國家隊出征，告別戰亦受到球迷熱烈歡迎。雖然沒進球，但只要他持球，場邊都有球迷歡呼。

「小豬」舒維辛泰格從德國國家隊退休。（路透）

未來德國隊隊長由2010、14年世界盃都擔任護國門將的諾伊爾接班，諾伊爾表示，他深知隊長一職有很大的象徵意義，很高興教練對他有信心，將這麼重要的角色賦予給他，「這對我來說是巨大的榮譽，我引以為豪。而我們都明白我們需要在場上能領導的球員，如果我們想要成功的話。」諾伊爾也成為德國隊繼卡恩（Oliver Rolf Kahn）後，第2個門將隊長。

德國隊主帥勒夫則說，諾伊爾就是繼承舒維辛泰格最好的接班人，「我們很幸運能有許多適合出任隊長的人才。諾伊爾擁有所有我希望領袖該有的一切，他的表現出色，且他永遠為球隊著想，他是一個團隊裡絕對的榜樣，也有很棒的人文素質，他很盡責，也因此能在場上保持冷靜和放鬆。」

諾伊爾成為德國隊新任隊長。（法新社）