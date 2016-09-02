SBL》張宗憲3年約定富邦勇士 簽約金額是秘密

張宗憲正式加入富邦勇士。（富邦提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕富邦勇士八月初與金酒完成重量級交易，以選秀權及兩名球員換來選秀會狀元張宗憲，將近一個月時間過去，張宗憲今天與富邦正式簽約，成為勇士人。

勇士八月初以去年選秀榜眼蕭順議、今年榜眼蘇奕晉搭配明年首輪選秀權，跟金酒達成交易，順利換到「台灣噴射機」張宗憲。

富邦勇士隊副領隊陳建州表示，球團與張宗憲簽訂三年合約，宗憲想留在台灣打球，暫時沒有往國外發展的想法，至於傷勢方面，球團也積極幫他安排物理治療。

至於簽約金額，由於球團與張宗憲有保密條款，陳建州僅透露，球團絕對不會虧待張宗憲。