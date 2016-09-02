SBL》張宗憲3年約定富邦勇士 簽約金額是秘密
2016/09/02 17:48
張宗憲正式加入富邦勇士。（富邦提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕富邦勇士八月初與金酒完成重量級交易，以選秀權及兩名球員換來選秀會狀元張宗憲，將近一個月時間過去，張宗憲今天與富邦正式簽約，成為勇士人。
勇士八月初以去年選秀榜眼蕭順議、今年榜眼蘇奕晉搭配明年首輪選秀權，跟金酒達成交易，順利換到「台灣噴射機」張宗憲。
富邦勇士隊副領隊陳建州表示，球團與張宗憲簽訂三年合約，宗憲想留在台灣打球，暫時沒有往國外發展的想法，至於傷勢方面，球團也積極幫他安排物理治療。
至於簽約金額，由於球團與張宗憲有保密條款，陳建州僅透露，球團絕對不會虧待張宗憲。
相關新聞
- 第25屆亞俱盃籃球賽 璞園將挑戰強敵伊朗
- SBL》林書緯續留富邦勇士 新賽季瞄準總冠軍
- 包提傑苦惱「3選1」 姊姊當軍師
- SBL》包提傑今與璞園練球 姊姊包喜樂再次現身
- 籃球》天王盃三對三鬥牛 吸引破千人前來搶冠
推薦新聞
-
中職》陳鏞基、黃勝雄手傷休兵 郭阜林重返一軍2016/09/02 18:52
-
足球》小豬光榮引退 「最強門將」諾伊爾接班德國隊長2016/09/02 17:56
-
仰德集團長庚全國業餘公開賽 王偉祥、蔡雨達、周姿佑分組奪冠2016/09/02 17:01
-
U23》台灣培訓隊赴日交流 正式名單9月初公布2016/09/02 16:38
-
中國信託女子公開賽》第2回合盧曉晴並列第3 薩萊朋134桿居領先2016/09/02 16:38