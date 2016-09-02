奧運》嘉勉台灣之光 奧會、彰銀頒加碼獎金1200萬

中華奧會主席林鴻道頒發加碼獎金一千萬給奧運舉重金牌許淑淨（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕里約奧運台灣隊奪1金2銅，除國光獎金外，奧會與彰銀各加碼金牌1千萬元及銅牌1百萬元，今舉行加碼獎金頒發儀式，為舉重金牌許淑淨、銅牌郭婞淳以及射箭女團鍍銅的譚雅婷、林詩嘉、雷千瑩3女將加冕，共發出1200萬元獎金。

體育署去年修改國光體育獎金辦法，原本奧運金牌獎金從1200萬元調升至2千萬元，銀、銅牌仍維持7百萬元、5百萬元，此外，如在體操、游泳、田徑三大競技項目奪牌，另外加碼50％。

為鼓勵國手百尺竿頭，中華奧會主席林鴻道奧運前宣布，個人再加碼金牌獎金1千萬元，銀、銅牌者可獲彰化銀行加碼的2百萬元、1百萬元獎金，不過都是以項目計算，因此射箭女團三女將只能合併領一筆獎金。

林鴻道表示，此舉是希望選手以月領方式領國光獎金，延長體育生涯，而他與彰銀的額外獎金可一次領走，達到迅速改善生活的目的。

彰銀總經理施建安（右）頒發加碼獎金一百萬元給舉重女將郭婞淳（記者林宗偉攝）

彰銀總經理施建安（右一）頒發加碼獎金一百萬元給射箭女團林詩嘉（左起）、雷千瑩、譚雅婷（記者林宗偉攝）

中華奧會主席林鴻道（左三）與彰銀總經理施建安（右三）頒發加碼獎金給奧運得牌選手。（記者林宗偉攝）