U18》劉致榮先發抗韓 教練：期望變速球剋左

2016/09/02 18:02

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊總教練蔡明堂昨日透露，從張喜凱、胡臻典或劉致榮3位投手當中擇一先發今晚抗韓，今賽前人選公布，由劉致榮擔任先發投手。

台灣隊缺乏左投，但南韓隊左打者眾多。台灣隊教練周宗志說，考量劉致榮的變速球投得不錯，應能壓制對方左打群，因此最後決定由他先發。南韓則推出右投梁敞涉先發。

U18亞洲青棒賽，台灣隊投手劉致榮。（資料照，記者廖耀東攝）

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