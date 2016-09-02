中職》新莊獅犀戰延賽 明天原地打雙重賽
2016/09/02 18:13
新莊獅犀戰延賽。
（中職提供）
〔記者郭羿婕／新北報導〕豪大雨特報發布，新北今天下午下起大雨，導致新莊球場積水嚴重，原訂今晚進行的犀獅戰確定延賽，改到明天原場地進行雙重賽，首場下午1點05分開戰。
午場仍是獅隊洋投布魯斯對上義大新秀林政賢，晚場則是潘威倫迎戰藍斯佛。
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