學生舉布條被撕 棒協改口「非政治性行為」
2016/09/02 18:40
球迷指控旗幟遭棒協的工作人員撕毀。（取自PTT棒球版）
〔體育中心／綜合報導〕日前U18亞青賽有球迷進場舉「台灣就是台灣」布條遭棒協工作人員制止，雙方爆發肢體衝突，引起軒然大波，棒協昨表達歉意後，表示將在場外設專區供民眾表達訴求。
昨日棒協秘書長林宗成表示，政治性議題不是棒協能夠單獨處理，希望地方政府能制定一套處理的標準，讓比賽的主辦單位有所依偱。
稍早棒協傳出聲明稿，針對日前靜宜大學學生進場表達訴求時與大會工作人員發生爭執事件，基於學生之訴求乃屬個人言論自由，非政治性行為，決定將原先設置於場外的訴求區調整移至場內，於場內同樣設置專區提供表達訴求，惟其學生與其他類似團體進場仍須依賽事進場規定：1.不得影響賽事進行及雙方球隊練習與比賽 2.不得影響其他球迷觀賽的權益 3.不得有汙衊球員或球隊的行為，以上相關決議並送請亞洲棒球總會獲准同意，也將至今天中華隊出賽場次依此作業。
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