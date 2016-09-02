中職》陳鏞基、黃勝雄手傷休兵 郭阜林重返一軍

陳鏞基手傷下二軍檢查，統一拉上郭阜林。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕今晚新莊獅犀戰因雨延至明天進行雙重賽，不過，兩隊都傳傷情，義大投手黃勝雄左手肌腱發炎，須休1至2週；獅隊三壘手陳鏞基左手中指扭傷，須先休息1週。兩人今已雙雙降二軍養傷。

陳鏞基昨晚出賽時因揮棒造成手指不適，今天下午到醫院檢查確認傷勢，獅隊也臨時從二軍拉上郭阜林。郭阜林因手傷開刀，前次在一軍亮相已是4月17日，7月12日開始在二軍比賽，至今出賽19場，最快明天雙重賽就能上場。

義大投手黃勝雄也因手傷下二軍。（資料照，記者陳志曲攝）

黃勝雄昨對桃猿中繼0.1局失2分（1責失），今天也因傷下二軍，義大將新秀左投潘庭豐升上一軍，最快明天也有機會獻出一軍初登板。潘庭豐本季在二軍出賽23場都是後援，投17局、防禦率7.94，進帳1救援、7中繼。

至於昨天登錄一軍的義大新人李宗賢，總教練葉君璋表示，近期就會讓他先發上陣，守備位置以三壘、游擊為主，葉總頗看好李宗賢實力，「他各方面條件看來都不錯。」