中職》向英雄致敬！第2次幻象戰機衝場

Lamigo阿迷趴，賽前幻象戰機衝場。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中央氣象局雖在下午約5點針對桃園等12縣市發布大雨甚至豪雨特報，桃園棒球場也在賽前下起細雨，Lamigo桃猿「向英雄致敬」活動仍在雨停後照常進行，5架幻象2000戰機準時在下午6點22分完成中職史上第2次戰機衝場。

猿隊再次與國防部合作舉行「阿迷趴」，相關活動於下午5點30分雨停後決定照常進行，6點起依序安排憲兵特勤隊戰技操演、海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊蛙人操表演，5架幻象2000戰機準時在6點22分以大雁隊形飛越桃園球場上空，高度比前年8月28日第1次衝場低很多，肉眼清晰可見機身上的國徽。

在6點35分開賽前，空軍救護大隊S-70直升機從左外野計分板後飛進場內，滯空盤旋並把救護士高振耀垂降在中外野，高振耀著陸後小跑步上投手丘完成開球，猿隊派出陳金鋒擔任打者、蛙人出身的郭修延擔任捕手。

Lamigo阿迷趴，賽前精采表演。（記者林正堃攝）

Lamigo阿迷趴，賽前精采表演。（記者林正堃攝）

Lamigo阿迷趴，賽前精采表演。（記者林正堃攝）

Lamigo阿迷趴，賽前海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊蛙操表演。（記者林正堃攝）

Lamigo阿迷趴，賽前海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊蛙操表演。（記者林正堃攝）

高振耀搭Ｓ–70Ｃ直升機進場開球。（記者林正堃攝）

高振耀搭Ｓ–70Ｃ直升機進場開球。（記者林正堃攝）

Lamigo阿迷趴，賽前救護士高振耀開球。（記者林正堃攝）

Lamigo阿迷趴，賽前救護士高振耀開球。（記者林正堃攝）

賽前全場默哀。（記者林正堃攝）

賽前全場默哀。（記者林正堃攝）

國防部長馮世寬出席「向英雄致敬」職棒開球活動。（記者林正堃攝）

國防部長馮世寬出席「向英雄致敬」職棒開球活動。（記者林正堃攝）