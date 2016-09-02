U18》陳琥、姜白虎「雙虎會」 竟成賽前諜對諜

陳琥。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊陳琥是本屆亞青亮點，南韓隊姜白虎小陳琥1歲，同樣能投擅打，在南韓隊陣中主要也擔任指定打擊兼後援投手。陳琥透露，本屆台灣隊和南韓隊飯店住同一層，姜白虎昨晚才來串門子，還頻問台灣隊先發投手人選。

陳琥說，開幕當天是劉致榮先和姜白虎聊起來，之後姜白虎就常來他們房間串門子聊天，得知兩人名字都有老虎的意思，還開心和陳琥說兩人可以當「Brother」，年紀大1歲的陳琥自然當了哥哥。

姜白虎還問起今天台灣隊先發投手，陳琥說，教練曾開玩笑要他們跟姜說「就說我們派左投（台灣隊本屆陣容並無左投）。」但陳琥僅說還沒排定仍不知道，倒是姜白虎老實透露南韓隊先發是梁敞涉，賽前公布名單還真的沒錯。

韓國隊姜白虎（中）。（資料照，記者吳清正攝）