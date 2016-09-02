U18》去年培訓隊遭刷下 廖健富今扛中心棒次開轟
2016/09/02 19:11
三棒廖健富敲出二分彈。（記者廖耀東攝）
〔記者林宥辰／台中報導〕台灣隊第三棒廖健富，稍早首局對南韓隊先發投手梁敞涉開轟，展現長打砲火。去年廖健富本也有機會以高一生之姿披上台灣隊戰袍，但入選培訓隊後因狀況不佳遭刷下，今年不僅入選，還打中心棒次。
廖健富說，去年最後一刻未入選，心情難免失落，今年入選後覺得，當青棒國手很新鮮也很開心，但全隊多少都有點壓力，無論面對的對手是誰，都保持平常心、盡力發揮。
三棒廖健富敲出二分彈。（記者廖耀東攝）
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