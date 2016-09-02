中職》派蔡璟豪先發 洪一中：抽籤的
2016/09/02 19:20
蔡璟豪。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕Lamigo桃猿今天起在主場與中信兄弟打3連戰，第1戰推出蔡璟豪先發，總教練洪一中表示，這場本來就要派本土投手頂1場，人選有洪聖欽、郭駿傑、蔡璟豪3位，最後用抽籤決定是蔡璟豪。
蔡璟豪本季出賽5場都是後援，前次先發是去年10月10日，他毫不在意這次先發是用抽籤決定，「如果是用抽的，代表平常燒香是有用的，有機會上場最重要。」他說。
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