U18》又是砂鍋大的誤判！台灣隊被莫名其妙牽制出局

台灣隊因誤判牽制出局。（取自直播影片）

〔體育中心／綜合報導〕U18亞青賽，台灣隊今戰南韓，不料比賽中再度苦吞誤判，好不容易攻占壘包，卻被莫名其妙牽制出局。

4局上半台韓兩隊2：2平手，首局轟出2分砲的廖健富靠著觸身球攻占一壘，此時韓國隊投手發動牽制，球掉到地上，但韓國一壘手李政厚趁勢將球撿起，泰國籍一壘審Witcha Watcharawagorn當下即判廖健富出局，台灣隊教練團第一時間上前抗議，不料主審在召集三位裁判討論後仍維持原判，台灣隊也因此錯失該局進攻的機會。