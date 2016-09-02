中職》阿迷趴沒有極限！救護士高振耀垂降進場開球
2016/09/02 20:38
救護士高振耀今搭直升機垂降進場開球。（記者林正堃攝）
〔記者徐正揚／台北報導〕空軍499聯隊救護士高振耀今天搭乘S-70C直昇機飛進桃園棒球場，完成中職史上第1次垂降吊掛開球，他最喜歡Lamigo桃猿總教練洪一中，這次開球是人生難的體驗。
高振耀現年29歲，有原住民賽德克族血統，執行過5次海上、9次高山救難任務，是空軍救護大隊救難經驗最豐富的人員之一，他表示，每次出勤救援都會計算因應現場環境地形的不同，因此完全不會緊張。
「我真的很期待這次開球，因為這是S-70C第1次飛進棒球場，是人生難的體驗，我跑進場後聽到全場的歡呼聲，覺得球迷真的很熱情，我有來看過球，但沒想到有一天可以站在場上開球，還能跟巨星陳金鋒握手！」他說。
高振耀也是死忠棒球迷，高中時代參加壘球社，最喜歡的球員是猿隊總教練洪一中，「我從小學就是洪一中的球迷，雖然現在他已經是總教練，對他的崇拜還是不減，最愛的球隊就是猿隊！」他說。
救護士高振耀今搭直升機垂降進場開球。（記者林正堃攝）
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