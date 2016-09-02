中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議
2016/09/02 21:27
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿今與兄弟一戰，2局上半時，因二壘審尤志欽第一時間誤判，影響桃猿游擊手郭修延的判斷，最後未順利抓到出局數，引起總教練洪一中的不滿，衝進場內向裁判抗議，這特殊情況也引起網友們一陣議論。
2局上半，兄弟靠著林智勝、蔣智賢、陳子豪接連安打取得2分領先，接著林威助敲出內野平飛球，尤志欽認定郭修延直接接殺，比出出局手勢，因此郭修延也未將球傳出，但後來改判郭修延非直接接殺，而是球在觸地後才接進手套，打者安全上壘，兄弟形成1、2壘有人。判決一出，引起總教練洪一中不滿，上場提出抗議，但爭論一番後仍維持原判。
這樣的特殊情況也引起網友們討論，到底紀錄組該如何定奪，有人認為是野手選擇，甚至有人開玩笑說，該記失誤，是二壘審失誤，最後根據官網紀錄還是給了林威助一支內野安打。
桃猿總教練洪一中激烈抗議。（記者林正堃攝）
桃猿總教練洪一中激烈抗議。（記者林正堃攝）
桃猿總教練洪一中激烈抗議。（記者林正堃攝）
桃猿總教練洪一中激烈抗議。（記者林正堃攝）
桃猿總教練洪一中激烈抗議。（記者林正堃攝）
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