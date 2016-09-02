日職》陽岱鋼2安 火腿仍不敵歐力士
2016/09/02 21:05
〔記者石毓琪／綜合報導〕結束與樂天的3連戰，火腿今移師歐力士主場作客，「壽司哥」萊爾德開轟、個人包辦2打點率火腿領先，陽岱鋼也有2安打，歐力士末段上演大逆轉，5：2反撲火腿終止2連敗。
遇上本季對戰成績最好的歐力士，陽岱鋼在4上延續連續8場安打，8上再補上一支，本戰4支2，打擊率略升至三成02。
火腿靠著萊爾德本季32轟，6上追加第2分打點取得2：0領先，連6局都讓歐力士吞鴨蛋的有原航平，7下被連敲3安破功，中繼的石井裕也沒能及時化解危機，火腿又因失誤擴大失分，8下歐力士再添2分拉保險，終場5：2氣走火腿。
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萊爾德本季32轟
陽岱鋼巧打，連8場比賽安打
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