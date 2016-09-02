日職》吳念庭終於敲安 西武羅德延長賽打平

〔記者石毓琪／綜合報導〕連3場、11打數一安未敲的吳念庭，今天首打席終於敲安一掃怨氣，並在隊友安打護送下跑回西武第1分，兩隊鏖戰12局，最後西武、羅德1：1握手言和。

3上，西武首名打者吳念庭敲安上壘，兩出局後淺村榮斗、梅希亞安打，吳念庭跑回西武第1分，羅德在4下清田育宏短打強迫取分追平，自此兩隊1：1平手，正規9局打完仍難分難捨進入延長賽，12局結束，兩隊都難攻回致勝分，1：1和局收場。

此役雙方王牌先發都繳出佳作，石川步8局只被敲出4安失1分，還飆出6K，菊池雄星同樣8局被敲4安失1分，但四壞球保送多達6次稍嫌美中不足，8下雖逢滿壘危機，在隊友滴水不漏的防守下順利化險為夷。