MiLB》旅美兄弟檔入選秋季聯盟 可望同台對戰
2016/09/02 21:34
張育成。（資料照，記者羅志朋攝）
〔體育中心／綜合報導〕旅美球員海盜2A張進德與弟弟印地安人高階1A張育成，今年雙雙入選亞利桑那秋季聯盟（AFL），將和眾多潛力新秀一較高下。
AFL由大聯盟球隊從所屬小聯盟球員中挑選潛力新秀，5球隊為單位組成1支秋季聯盟隊伍，賽程為期6周半。今年AFL賽事將於10月11日開幕，11月5日進行明星賽，冠軍賽則在11月19日舉行。
張進德。（資料照，記者林正堃攝）
張進德將進入瑟普萊斯仙人掌隊（Surprise Saguaros），張育成則將代表梅薩太陽能襪隊（Mesa Solar Sox）出賽。預計在賽程首日這兩支球隊就將同台對壘。
參與AFL賽事是潛力新秀展現實力的重要時機，不僅可以磨練球技，進行轉換守備位置、調整投球動作、學習新球種等訓練，也有不少球探或經理人會在場邊觀察，是前往大聯盟的跳板之一。臺灣球員陳金鋒、陳鏞基、胡金龍、羅錦龍等皆曾入選秋季聯盟。
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