中職》2個月瘦5公斤 林羿豪球速回溫再出發

林羿豪久沒上一軍，瘦了5公斤。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者郭羿婕／新北報導〕25歲林羿豪前兩季都在義大牛棚扮演吃重角色，今年下半季卻只在一軍登板4場，昨天才又重返一軍。在二軍期間，林羿豪調整手感，找回球速，也因生活規律，近2個月還減重5公斤，「身體感覺比較輕，投球旋轉較流暢，要繼續維持。」

林羿豪說，身體狀況沒問題，或許是上半季出賽較頻繁，疲勞恢復較慢，不僅控球偏高，球速也下滑，經調整後，在球速和體能上都有收穫，「現在上場就想說盡量不要保送，勇敢對決，把速度投出來。」

因二軍打白天比賽，林羿豪早睡早起、不吃宵夜，加上天氣炎熱，汗流得多，體重還意外從105公斤降到100公斤，是他返台後最瘦的時刻，對投球也有幫助，他希望能努力維持狀態，上場就盡力表現幫助球隊。

義大總教練葉君璋則對林羿豪有更多期許，他說，林羿豪角色重要，但狀況確實不夠理想，保送也多，而他這年紀應是各方面最成熟的時候，對自己要求應該更高一些。