中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐

楊岱均今敲出生涯首安。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕Lamigo桃猿今迎戰兄弟，楊岱均擔任先發DH打第7棒，6局下半，面對兄弟投手伍鐸敲出中職一軍生涯首安，距離他初次一軍出賽的時間約1個半月。

楊岱均與桃猿簽約後，於7月14日首度在一軍亮相，7月一共出賽3場，總計5打數0安打，之後又下二軍。

昨天（1日）陳金鋒因肩頸不適下二軍，楊岱均再度被拉上一軍，但昨天未上場，今天則獲得先發機會，2局下半首次打擊敲出飛球遭接殺，4局下半吞三振收場，6局下順利敲出左外野方向安打，生涯首安終於出爐。