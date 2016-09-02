U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓

張文賢敲出超前分，興奮高舉手勢。（記者廖耀東攝）

〔記者石毓琪／綜合報導〕台灣小將今晚U18亞青賽遭逢南韓隊，歷經南韓追平、還因誤判含冤出局、9下再度被扳平，耗時近5個小時、鏖戰10局，台灣以12：6氣走南韓，拿下重要一勝。

首局台灣隊第3棒廖健富2分砲打梁敞涉，領先沒多久，南韓1下接連安打、3下再追1分扳平，4上，廖健富挨觸身球上壘，卻因誤判牽制出局，不過5上台灣隊把握進攻機會，張文賢於兩出局一三壘有人時擊出右半邊適時安打送回超前分，接著又趁著南韓投手不穩追加分數。

8上，劉致榮敲出帶有1分打點安打，助台灣隊取得5：2領先，眼看比賽即將結束，9下時中繼第4局多達80球的王牌陳琥卻遭南韓隊狙擊，李正凡左外野二壘安打，一棒掃回2分追平。

比賽進入10局突破僵局制，陳琥於兩出局滿壘擊出二壘方向滾地球，二壘手傳偏，陳琥驚險上壘送回超前分，台灣隊又因觸身球擠壘添分，逼出南韓二刀流姜白虎，宗秉毅、代打的陽尚衛連2安清壘將比數拉開，最後張喜凱失1分守成，台灣隊12：6大勝南韓。

六下陳琥接替投球。（記者廖耀東攝）

宗秉毅二度建功。（記者廖耀東攝）