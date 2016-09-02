田徑》粉絲來踢館 跳高國手向俊賢竟然輸了
2016/09/02 22:20
向俊賢跟粉絲玩自拍。（記者卓佳萍攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕NIKE品牌四位里約奧運國手向俊賢、謝千鶴、黃士峰與陳傑今天晚上參加球鞋Roshe 2體驗會，也跟粉絲在現場玩體感遊戲、快問快答等互動，跳高體感遊戲最受歡迎，大家都想挑戰向俊賢垂直起跳紀錄66公分。
向俊賢在體感遊戲留下66公分最高紀錄，但現場跟粉絲PK時，卻意外落敗，粉絲開心贏得一雙球鞋，向俊賢開玩笑地說，「我心靈受創了。」
跨欄好手陳傑在一旁爆料，他在活動開始前向跳高紀錄保持人下戰帖，也意外打敗向俊賢，陳傑幽默地說：「不然邀請粉絲進國家隊好了。」
馬拉松女將謝千鶴與標槍好手黃士峰則因為身上有傷，沒有一起玩遊戲。謝千鶴則自我爆料，她有豹紋癖好，很喜歡豹紋，「我想跟豹跑得一樣快。」
黃士峰腰傷仍在積極治療中，他想起奧運經驗，忍不住大嘆，「這就是命啊！」他在里約奧運時腰部傷勢影響出手動作，他只能把機會放在四年後的東京。
馬拉松女將謝千鶴（左）與跳高國手向俊賢。（記者卓佳萍攝）
相關新聞
- 田徑》「鉛球王子」張銘煌 宣布再戰2018亞運
- 奧運》波爾特不跑了？半夜偷練標槍成績還超好
- 田徑》撐桿跳北川景子 六塊肌讓網友戀愛
- 奧運》還不想結婚！ 波爾特生日夜大玩巴西學生妹
- 奧運》4X400接力 美國包辦男女雙金、牙買加雙銀
推薦新聞
-
U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓2016/09/02 23:22
-
田徑》粉絲來踢館 跳高國手向俊賢竟然輸了2016/09/02 22:20
-
中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐2016/09/02 21:57
-
MiLB》旅美兄弟檔入選秋季聯盟 可望同台對戰2016/09/02 21:34
-
U18》去年培訓隊遭刷下 廖健富今扛中心棒次開轟2016/09/02 19:11