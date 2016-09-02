田徑》粉絲來踢館 跳高國手向俊賢竟然輸了

向俊賢跟粉絲玩自拍。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕NIKE品牌四位里約奧運國手向俊賢、謝千鶴、黃士峰與陳傑今天晚上參加球鞋Roshe 2體驗會，也跟粉絲在現場玩體感遊戲、快問快答等互動，跳高體感遊戲最受歡迎，大家都想挑戰向俊賢垂直起跳紀錄66公分。

向俊賢在體感遊戲留下66公分最高紀錄，但現場跟粉絲PK時，卻意外落敗，粉絲開心贏得一雙球鞋，向俊賢開玩笑地說，「我心靈受創了。」

跨欄好手陳傑在一旁爆料，他在活動開始前向跳高紀錄保持人下戰帖，也意外打敗向俊賢，陳傑幽默地說：「不然邀請粉絲進國家隊好了。」

馬拉松女將謝千鶴與標槍好手黃士峰則因為身上有傷，沒有一起玩遊戲。謝千鶴則自我爆料，她有豹紋癖好，很喜歡豹紋，「我想跟豹跑得一樣快。」

黃士峰腰傷仍在積極治療中，他想起奧運經驗，忍不住大嘆，「這就是命啊！」他在里約奧運時腰部傷勢影響出手動作，他只能把機會放在四年後的東京。

馬拉松女將謝千鶴（左）與跳高國手向俊賢。（記者卓佳萍攝）