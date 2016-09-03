威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
2016/09/03 00:22
〔中央社〕Lamigo桃猿隊主場1萬3963名觀眾面前，4棒捕手林泓育敲出滿壘全壘打，逆轉戰局，以8比7逆轉擊敗中信兄弟。巧合的是這支全壘打與卡比獸在同一時間出現。
桃猿隊與國防部合作，在球場舉行「榮耀九三」軍人節活動，賽前有戰技表演、幻象戰機衝場、直升機垂降開球，觀眾席上還有數千名國軍身穿軍服一起同樂。
在這樣的熱鬧氣氛之下，中信兄弟來者不善，比賽前半段以6比2領先主場球隊。桃猿隊一路追趕，7局下4比7落後，林泓育敲出滿貫砲，8比7逆轉比數。
林泓育說，「當時我們輸、滿壘，我的基本動作就是把三壘的跑者送回來，至少1分，所以我就把球打高，當下也不知道是全壘打，可能剛好有風」。
這支全壘打是林泓育生涯第5支滿壘全壘打、本季第20轟，打擊率維持4成05，林泓育對於紀錄並不在意，「破紀錄是自己爽，贏球讓大家都爽比較重要」。
桃猿啦啦隊長阿誠日前一句話「寶可夢固然重要，球賽更重要」，表示桃園球場也是寶可夢玩家的熱區。
在林泓育敲出滿貫全壘打的同一時間時，有不少球迷也看到手中的寶可夢遊戲出現稀有的「卡比獸」身影，歡呼慶祝完林泓育全壘打，不少球迷奔相走告，湧向青埔副球場抓卡比獸。
推薦新聞
-
威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人2016/09/03 00:22
-
田徑》粉絲來踢館 跳高國手向俊賢竟然輸了2016/09/02 22:20
-
MiLB》旅美兄弟檔入選秋季聯盟 可望同台對戰2016/09/02 21:34
-
中職》二壘審誤判影響戰局？洪總爆氣上場抗議2016/09/02 21:27
-
中職》派蔡璟豪先發 洪一中：抽籤的2016/09/02 19:20