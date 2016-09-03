美網》台將3連敗 大小詹、盧一哥、莊佳容先後雙打受挫

盧彥勳結束美網賽事。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美網雙打台將先後陷入3盤苦戰，第2種子詹詠然／詹皓晴女雙次輪受挫、莊佳容／烏克蘭邦達蓮珂（Kateryna Bondarenko）女雙首輪遇襲、盧彥勳／塞爾維亞「眼鏡俠」提普塞拉維奇（Janko Tipsarevic） 男雙次輪惜敗，總計3組人馬全部失利，只剩下詹家姊妹各自在混雙次輪奮戰，力拚8強門票。

去年勇闖8強的大小詹，面對首度搭檔的俄國庫迪雅芙塞娃（Alla Kudryavtseva）／ 德國莉絲姬（Sabine Lisicki ）落入挨打被動，無論節奏或球速都遭「俄德重砲」壓制，尤其決勝盤尾段失守，終以2：6、6：0、3：6無緣晉16強。

詹詠然、詹皓晴美網止步次輪。（資料照）

莊佳容／邦達蓮珂此役因雨順延至今日登場，「台烏人馬」好不容易克服熱機過慢，並搶救回3個賽末點，可惜功虧一簣，仍以0：6、7：6（8：6）、3：6輸給英國布蘿迪（Naomi Broady）／美國羅傑絲（Shelby Rogers），無緣女雙開胡。

至於盧彥勳／提普塞拉維奇與巴西組合貝魯奇（Thomaz Bellucci）／戴蒙林爾（Marcelo Demoliner）拉鋸2小時35分鐘，「台塞配」後2盤搶7失手，6：3、6：7（5：7）、6：7（4：7）被逆轉，男雙32強止步。