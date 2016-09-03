NBA》「雷帝」受訪談杜蘭特 「我見過最認真的人」

魏斯布魯克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏杜蘭特（Kevin Durant）帶槍投靠勇士，昔日「雷帝」的稱號將由魏斯布魯克（Russell Westbrook）繼承，兩人過去共患難建立的勇氣令球迷好奇，日前避談此事的魏少終於在受訪時侃侃而談。

魏斯布魯克近日作客體育節目，主持人Graham Bensinger好奇兩人之間是否存有嫌隙，魏少說：「我們共事好一陣子了，他身高208公分，在場上做任何事情都游刃有餘，但他非常努力，我想他是我見過最認真的人，甚至比我還認真。」

「西河」也談起與媒體的關係，過去魏斯布魯克時常被塑造成「冷漠」、「憤怒」的形象，魏少對此表示：「說真的，我不在意，我的工作不需要取悅那些不相干的人，我的工作是和隊友一起贏球。」

魏少繼續說，「我很在意隱私，但很多事情都隨著在鏡頭前的模樣被誤解，我只是想要保有自我、維持我原來的樣貌。」

上季魏斯布魯克場均可拿下23.5分、7.8籃板、10.4助攻。