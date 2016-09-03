中職》林泓育這發逆轉滿貫彈 連主播也看傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿昨在桃園主場迎戰中信兄弟，前半場中信兄弟原以7：4取得領先，但「小胖」林泓育7局下半敲出逆轉滿貫砲，不但讓全猿主場High翻，更讓現場主播看傻眼。

中職CPBL TV昨晚轉播這場比賽，7局下林泓育在滿壘敲出中外野深遠飛球，主播一開始說：「飛的恐怕是不夠遠啦...結果...出去了！」

這段轉播畫面引起許多討論，網友紛紛在中華職棒官方頻道留言，有網友說：「主播的臉瞬間變好腫」、「飛得不夠遠！ 主播爪迷？」、「主播根本爪迷阿，太明顯了」。

但也有網友為主播緩頰，表示為CPBL TV提供轉播的愛爾達，主播都是在攝影棚內播球，「就是無法立即掌握現場狀況，只能看鏡頭講解還是有落差。像小胖這支滿貫，球一擊出就直飛中外野大牆，桃園現場是驚呼連連。但是主播球評在台北棚內轉播，第一時間只能看高飛球的電視畫面，判斷有落差。」

林泓育滿貫砲